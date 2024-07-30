SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги MD Medical Group и Etalon, а также добавив акции банка "Санкт-Петербург" и "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП).

Таким образом, в подборку вошли ЦИАН, Positive Technologies, "Черкизово", "НоваБев Групп", Globaltrans, EMC, "Софтлайн", банк "Санкт-Петербург", HeadHunter, "Соллерс", "Европлан" и "НМТП".

MD Medical Group в июне заплатила большие дивиденды за пропущенные периоды. Дивдоходность - 14,6%. В SberCIB считают, что следующая выплата будет меньше и только в 2025 году.

Группа "Эталон" опубликовала сильные операционные результаты за первое полугодие. Котировки выросли более чем на 10%, но аналитики ожидают отрицательную динамику во втором полугодии из-за отмены льготной ипотеки и полагают, что это повлияет на спрос на недвижимость.

"Банк "Санкт- Петербург" может выиграть от роста ставок, а ещё у него - устойчивая бизнес-модель. По нашим оценкам, дивдоходность его акций в этому году будет около 13%, - отмечается далее в комментарии. - В свою очередь, НМТП может опубликовать хорошие финансовые результаты за первое полугодие и значительно улучшить показатели в сегменте перевалки контейнеров".

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