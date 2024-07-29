Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Edison International и целевую цену на уровне $80,4 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 2,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Edison International представила ожидаемо сильный отчет за 2К24, где выручка и чистая прибыль оказались выше прогнозов аналитиков. Благоприятная для коммунальных компаний регуляторная среда в Калифорнии позволяет холдингу поддерживать норму тарифной прибыли на более высоком уровне, чем в среднем по США. Дальнейший потенциал роста финансовых показателей эмитента будет зависеть от решений регулятора, которые будут вынесены к концу года", - отмечает аналитик Гордей Смирнов.

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг.

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