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29 июля 2024 года 19:02
Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Edison International
Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Edison International и целевую цену на уровне $80,4 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 2,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Edison International представила ожидаемо сильный отчет за 2К24, где выручка и чистая прибыль оказались выше прогнозов аналитиков. Благоприятная для коммунальных компаний регуляторная среда в Калифорнии позволяет холдингу поддерживать норму тарифной прибыли на более высоком уровне, чем в среднем по США. Дальнейший потенциал роста финансовых показателей эмитента будет зависеть от решений регулятора, которые будут вынесены к концу года", - отмечает аналитик Гордей Смирнов. Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-EDISON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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