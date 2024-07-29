Индекс Мосбиржи может уйти до осени в диапазон 2700-2750п - "Финам"

Индекс Мосбиржи может уйти до осени в диапазон 2700-2750 пунктов, полагает

руководитель отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Наталия Малых.

"До тех пор, пока валютные курсы не покажут устойчивого восстановления, на рост индекса Мосбиржи можно не рассчитывать, - считает эксперт. - При относительно сильном рубле, просевших ценах на нефть и высоких ставках на долговом рынке позиции рынка акций довольно слабы и логично ожидать развития коррекции. Дивидендный сезон закончился, и дивиденды больше не удерживают инвесторов в акциях, особенно с учетом жесткой риторики ЦБ. Поэтому при низких валютных курсах можно ожидать миграции капитала в депозиты и облигации".

Индекс Мосбиржи до осени может уйти в район 2700-2750, допускает Малых. К концу года аналитик ожидает ослабления рубля - текущие курсы вряд ли устраивают бюджет, особенно при снижении долларовых цен на нефть и объемов экспорта России нефти в рамках выполнения договоренностей ОПЕК+.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.