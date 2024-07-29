"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 221 рубль за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 2-й квартал 2024 года - отмечает эксперт. - Компания значительно нарастила производство никеля и меди, в то время как металлы платиновой группы продемонстрировали небольшое снижение. Также мы отмечаем, что выпуск меди, палладия и платины идет с опережение производственного плана на 2024 год".

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