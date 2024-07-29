Райффайзенбанк подтверждает прогноз о сохранении ставки ЦБ РФ на уровне 18% до конца 1К25

Райффайзенбанк подтверждает прогноз о сохранении ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 18% годовых до конца 1 квартала 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков банка.

"При ожидаемой в этом году повышенной инфляции (6,5...7,0% г/г) на остаток до его конца ЦБ ждет среднюю ставку в диапазоне 18,0%...19,4%, - отмечают эксперты. - Это означает, что сохранение ставки на текущем уровне (18%) соответствует нижней, наиболее оптимистичной границе. По нашим оценкам, медиана обновленного прогноза может быть достигнута при повышении ключевой ставки на ближайшем заседании (в сентябре) до 19%, верхняя граница - до 20%. В то же время, как мы понимаем, все эти сценарии остаются в категории базовых. Мы воспринимаем такое изменение прогноза в большей степени как более твердую позицию в отношении неснижения ключевой ставки в этом году, хотя вероятность дополнительного ее повышения также возрастает. Мы сохраняем наш прогноз о поддержании ключевой ставки неизменной (18%) до конца 1 кв. 2025 года".

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