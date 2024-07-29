Возможность для снижения ставки ЦБ РФ представится не раньше апреля 2025г - Росбанк

Возможность для снижения ключевой ставки ЦБ РФ представится не раньше апреля 2025 года, полагают аналитики Росбанка.

"26 июля Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 2пп (до 18%), но сопроводил повышение более жесткой риторикой, чем мы и рынок ожидали, - пишут эксперты. - В этой связи мы повысили ожидаемую траекторию по ключевой ставке на 2024-2025 гг. В октябре 2024 года не исключаем повышения еще на 100 б.п. по мере уточнения бюджетных рисков и динамики кредитования. Момент для снижения ставки видим не ранее апреля 2025 года с ориентиром 14% к декабрю".

Банк России значимо улучшил ожидания по ВВП на 2024 год за счет ускорения как потребления домашних хозяйств, так и инвестиций, при растущем инфляционном давлении, отмечается далее в комментарии Росбанка. Они считают, что в целях возврата инфляции к 4,0% в 2025 году и заякоривания ожиданий в дальнейшем регулятор готов держать среднюю ставку в 2025-2026 гг на 4,0 п.п. выше апрельского прогноза. При этом в предпосылках видна попытка спровоцировать "мягкую рецессию" в 2025 году, что в случае сохранения бюджетного импульса будут трудно достижимым.

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