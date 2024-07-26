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26 июля 2024 года 19:10
Повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится во 2П24 - инвестбанк "Синара"
Повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится во втором полугодии текущего года, считает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Банк России, как и ожидалось рынком, принял сегодня решение поднять ключевую ставку на 200 б. п. до 18,00% годовых. Одновременно регулятор сильно скорректировал макроэкономические прогнозы на 2024-2027гг. Так, намного выше стал диапазон среднего значения ключевой ставки на 2024-2025гг, а это значит, что сценарий ее снижения в очередной раз откладывается. Прогноз по инфляции на конец этого года тоже повышен, но недостаточно, по нашему мнению. Предполагаем, что Банк России сместит его еще выше и заодно снова поднимет ставку в 2П24. Следовательно, повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится. В таких условиях мы считаем преждевременным наращивание позиций в бумагах с фиксированным купоном и по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ/СТАВКА-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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