Повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится во 2П24 - инвестбанк "Синара"

Повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится во втором полугодии текущего года, считает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России, как и ожидалось рынком, принял сегодня решение поднять ключевую ставку на 200 б. п. до 18,00% годовых. Одновременно регулятор сильно скорректировал макроэкономические прогнозы на 2024-2027гг. Так, намного выше стал диапазон среднего значения ключевой ставки на 2024-2025гг, а это значит, что сценарий ее снижения в очередной раз откладывается. Прогноз по инфляции на конец этого года тоже повышен, но недостаточно, по нашему мнению. Предполагаем, что Банк России сместит его еще выше и заодно снова поднимет ставку в 2П24. Следовательно, повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится. В таких условиях мы считаем преждевременным наращивание позиций в бумагах с фиксированным купоном и по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам", - пишет эксперт.

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