"Финам" повысил рейтинг акций Tesla до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Tesla с "продавать" до "держать" после падения котировок на 14%. Целевая цена остается на неизменном уровне $207, что предполагает потенциал снижения на 3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Снижение котировок было вызвано публикацией разочаровавших инвесторов финансовых результатов за 2К 2024, - отмечает аналитик . В начале июля акции чуть более чем за неделю взлетели на 40% на новостях о планируемой презентации роботакси и сильных операционных результатах. Зайдя в зону значительной перекупленности (индекс RSI превышал 87 пунктов), акции немного скорректировались. 23 июля Tesla представила финансовые результаты, которые разочаровали рынок. Теперь, после падения котировок, мы считаем, что они близки к справедливой стоимости.

Tesla - производитель одноименных электромобилей, систем генерации и хранения энергии, а также разработчик ИИ.

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