Возможность для снижения ключевой ставки ЦБР появится только в середине 2025г - Совкомбанк

Возможность для снижения ключевой ставки ЦБ РФ появится только в середине 2025 года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 18%, и оставил сигнал о готовности повысить ставку на ближайших заседаниях, - отмечает эксперт. - Кроме этого, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 16,9-17,4% с 15-16%. Учитывая прогноз ЦБ по инфляции на конец года в 6,5-7,0% и наш прогноз в 7,1%, а также прогноз ЦБ по средней ключевой ставке до конца года в диапазоне 18,0-19,4%, мы ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях (13 сентября или опорном заседании 25 октября) снова повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 20%. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в ближайшие кварталы. Мы полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают".

Аналитик ожидает, что итоги заседания ЦБ окажут негативное влияние на рынок облигаций и рынок акций.

"Облигации с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие месяцы, - прогнозирует Васильев. -

Мы по-прежнему считаем, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 18-20% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку".

По мнению эксперта банка, повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту).

"В целом мы ожидаем, что рубль в этом квартале будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней. В свои прогнозы на этот квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12 за юань, 88 за доллар и 96 за евро", - указывает Васильев.

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