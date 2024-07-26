Повышение ставки ЦБ - фактор переоценки большинства акций РФ в сторону понижения - "ВТБ Мои Инвестиции"

Повышение ставки ЦБ - фактор переоценки большинства акций РФ в сторону понижения, считает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещёв.

"Для рынка акций повышение ключевой ставки - фактор переоценки потенциала роста бумаг, - пишет эксперт. - Для большинства - в сторону понижения. Компаниям с большими долгами может быть труднее всего. Зато компании с хорошей денежной позицией и зарабатывающие на высоких процентных ставках могут переключить на себя внимание инвесторов. В списке предпочтений инвесторов могут подняться, например, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", "Интер РАО", Globaltrans".

Повышение ключевой ставки и пересмотр прогнозов в сторону более высоких ставок окажут влияние на кривую ОФЗ, подчеркивает Клещев. Он допускает, что доходности облигаций по выпускам сроком более 5 лет будут выше 16%. "Стратегия последних месяцев остается неизменной: предпочтение отдаем флоатерам и фондам денежного рынка. Сейчас торопиться покупать дешевеющие облигации в расчёте на возможный скорый рост не стоит", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.