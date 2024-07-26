"Велес Капитал" начал анализ бумаг Ozon с рекомендацией "покупать"

"Велес Капитал" начал анализ расписок Ozon с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 5021 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Ozon является одним из основных бенефициаров развития онлайн-торговли в стране, а также принимает активное участие в построении рынка и необходимой ему инфраструктуры, - пишет эксперт. - Ритейлер эффективно борется за лидерские позиции в отрасли и увеличивает свою рыночную долю. За 5 лет объем продаж группы вырос почти в 22 раза, и мы полагаем, что это далеко не предел. Расширение доли онлайн в отечественной розничной торговле продолжится, а Ozon способен расти заметно быстрее рынка".

Согласно оценкам, среднегодовой рост оборота электронной коммерции в России до 2028 года составит не менее 21%, а продажи Ozon за тот же период могут продемонстрировать рост с CAGR 37%, считает эксперт. Доля компании в таком случае увеличится за 5 лет почти в 2 раза и превысит 40%.

"По мере перехода бизнеса к более зрелой стадии рентабельность EBITDA и динамика денежного потока, как мы думаем, будут улучшаться. Согласно нашим расчетам, EBITDA группы за 5 лет увеличится более чем в 75 раз в сравнении с уровнем 2023 года Все это возможно за счет постоянного развития основного бизнеса и прогресса в сопутствующих направлениях вроде рекламы и финтеха", - прогнозирует Михайлин.

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