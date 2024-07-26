Freedom Finance Global повысил целевую цену акций AbbVie до $200 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Совокупная выручка AbbVie во втором квартале поднялась на 4,3% г/г, что оказалось выше общерыночных ожиданий на 3,1%, - отмечает эксперт. - Драйвером роста выручки AbbVie остаются препараты для лечения аутоиммунных заболеваний. Гайденс на текущий год был улучшен с учетом опережающих прогнозы результатов отчетного периода. Собственный прогноз выручки повышен до $555 млн, ориентир по EPS увеличен до диапазона $10,71-10,91. Уже второй квартал подряд гайденс не столько предвосхищает ожидания, сколько следует за результатами, что указывает на сильный моментум спроса на продукты AbbVie".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.