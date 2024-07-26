Рекордные финансовые результаты банка "Санкт-Петербург" позволяют выплатить щедрые дивиденды - SberCIB

Рекордные финансовые результаты банка "Санкт-Петербург" и уровни достаточности его капитала позволяют выплатить щедрые дивиденды, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Наблюдательный совет компании уже одобрил программу выкупа, - отмечается в комментарии. - Это традиционная практика, которая помогает распределить избыток капитала, - банк выкупает часть бумаг у акционеров и погашает их. Программа продлится с 29 июля до 29 января. А всего могут выкупить 4,5% от общего количества обыкновенных акций банка. На собрании 18 сетнября будет обсуждаться размер дивиденда. Ожидаем, что при коэффициенте выплат 40-50% он составит 21-27 руб. А учитывая цену закрытия 25 июля, дивдоходность может быть на уровне 6-7%".

Аналитики считают новость позитивной: рекордные финансовые результаты и уровни достаточности капитала банка позволяют ему выплатить щедрые дивиденды.

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