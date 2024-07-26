"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и целевую цену на уровне 80 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 50% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ММК" опубликовал отчетность за 2К24 по МСФО. Выручка выросла на 17% относительно предыдущего квартала благодаря увеличения продаж, что привело к росту EBITDA на 20%. Рекомендация по дивидендам совпала с нашим ожиданиями и предполагает доходность 4,7%. Смотрим позитивно на бумагу в ожидании дивидендной доходности на уровне 10-12% при базовом сценарии за 2024 год. Хотя в случае полного высвобождения оборотного капитала, накопленного ранее, доходность, по нашим оценкам, может составить 14-15%", - пишут аналитики.

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