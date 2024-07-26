Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Интер РАО" на уровне 5,51 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков банка.

"Группа "Интер РАО" опубликовала результаты производственной деятельности по итогам I полугодия: Выработка электроэнергии увеличилась на 5,7% г/г, до 66,3 млрд кВт/ч, - отмечают эксперты. - Рост был обусловлен увеличением потребления и поддержан наращиваем установленной мощности электростанций (+1,5%), а также сокращением сроков нахождения генерирующего оборудования в ремонте. Представленные результаты мы оцениваем как умеренно позитивные, несмотря на спад экспорта (-31,1%, до 3,5 млрд кВт/ч.), в основном, за счет снижения поставок в КНР, по нашему мнению, временного. Компания в целом нам нравится ввиду большой денежной позиции, отмечаем, что она является, скорее, бенефициаром повышения ставки, а также активной модернизации производственных мощностей. Видим значительный потенциал фундаментального роста акций компании".

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