"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Завершение второй линии Арктик СПГ-2 из Мурманска позитивно для "НОВАТЭКа", но влияние на отношение инвесторов к бумаге будет ограниченным: у компании по-прежнему нет доступа к новым СПГ-танкерам ледового класса из-за санкций, - пишет аналитик Рональд Смит. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании, которые торгуются на уровне 5,0x по P/E 2024п, с 54%-ным дисконтом к историческому среднему".

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