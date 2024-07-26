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26 июля 2024 года 10:27
Определяющим фактором для рынка акций в пятницу станет решение ЦБ РФ по ставке - ПСБ
Определяющим фактором для рынка акций в пятницу станет решение ЦБ РФ по ставке, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ожидаем, что в первую половину дня индекс Мосбиржи проведёт вблизи текущих уровней. Определяющим событием станет заседание ЦБ. В случае позитивного исхода российский рынок может показать уверенный рост. В этом случае предпочтение отдаём акциям внутренних секторов, в особенности бумагам финансовых компаний. Также сегодня должны начать поступать дивиденды от Сбербанка, что может стать дополнительным фактором роста. Из ключевых акций наиболее интересно смотрятся как раз бумаги Сбербанка", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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