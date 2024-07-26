Шансы на повышение ставки ЦБР до 17% и до 18% равнозначны - "Цифра брокер"

Шансы на повышение ключевой ставки ЦБ до 17% и до 18% равнозначны, но более важное значение в контексте заседания будет иметь риторика, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Ключевым событием дня, недели и, вероятно, всего июля станет сегодняшнее заседание Банка России. По нашим оценкам, шансы на повышение ставки на 100 б.п. или 200 б.п. равнозначны, - пишут эксперты. - Более важное значение в контексте заседания будет иметь риторика Банка России (как регулятор оценивает текущую экономическую обстановку в стране и в перспективе какого временного отрезка ожидает увидеть заметное охлаждение), а также обновленный среднесрочный прогноз. В первую очередь, мы ожидаем, что будет пересмотрена в сторону повышения оценка по инфляции на конец 2024 года, до 6,0-7,5% с 4,3-4,8% в апрельском прогнозе. Не исключаем также пересмотра прогноза по инфляции на конец 2025 года, с целевых 4% в апрельской версии до 4,5% и более. Прогноз по средней ставке за 2024 год может быть повышен до 17-18% с 15-16% в апреле".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.