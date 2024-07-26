Позитивным для акций вариантом будет повышение ставки ЦБР на 17-18% и нейтральная риторика регулятора - ПСБ

Позитивным для акций вариантом будет повышение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 17-18% и нейтральная риторика регулятора, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

По мнению эксперта, в этом случае предпочтение акциям Сбербанка, "ММК", "Инарктики", "Соллерса", "Яндекса", "Ростелекома", "Аэрофлота", "Газпром нефти".

"Негативный сценарий - явный сигнал на высокую вероятность дальнейшего повышения ставки или затягивание периода высокой ключевой ставки, - отмечает Головинов. - В таком случае наибольшее давление из-за ухудшения ситуации на внешних рынках можем увидеть в бумагах экспортёров, а также в акциях АФК "Система", "Магнита", "ВК", "ЛСР" и "МТС".

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