SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций НОВАТЭКа

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1120 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Компания опубликовала отчет по МСФО за первое полугодие: EBITDA с учётом связанных компаний оказалась на 3% ниже прогноза аналитиков, зато чистая прибыль превысила его на 15%, - пишут эксперты инвестбанка. - Всё из-за высокого процентного дохода и прибыли совместных предприятий, которые выросли на фоне курсовых разниц. Нормализованная чистая прибыль, из которой платят дивиденды, может составить 275 млрд ?. Учитывая, что коэффициент выплат - от 40 до 50%, компания может распределить 36-45 ? на акцию, дивдоходность - 3,5-4,5%".

Аналитики SberCIB считают, что свободный денежный поток "НОВАТЭКа" в первом полугодии - не более 50 млрд рублей. Причина - рост капзатрат на 16%. По мнению стратегов, это означает, что компании придётся обеспечить дивиденды из собственных денег или привлекать долг.

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