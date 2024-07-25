"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $201,6 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 3,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы ведущих банков США, в том числе и JPMorgan, - отмечает эксперт. - Экономика США, как ожидается, сохранит достаточно высокие темпы роста, что позитивно для банковского бизнеса. При этом предстоящее начало смягчения ДКП в Штатах должно будет снизить давление на чистую процентную маржу банков, а также ослабить риски, связанные со значительными накопленными "бумажными" убытками по ценным бумагам на балансе кредиторов. Между тем успешно пройденные стресс-тесты ФРС говорят о прочности финансовой позиции крупнейших американских банков. В то же время акции JPMorgan, на наш взгляд, на текущих ценовых уровнях близки к справедливой оценке, и мы не видим потенциала укрепления в данных бумагах".

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