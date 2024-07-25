"Финам" повысил рейтинг бумаг Ozon до "держать"

"Финам" повысил рейтинг расписок Ozon с "продавать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 3 894 руб., что соответствует потенциалу снижения на 2% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игната Иванова.

"Два месяца назад мы присвоили бумагам компании рейтинг "продавать", с того момента котировки опустились на 16% и в начале июля достигли нашей целевой цены, - отмечет эксперт. - Для расчета справедливой стоимости Ozon мы использовали оценку по мультипликаторам P/Sales и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов из сектора электронной коммерции".

Главным риском для Ozon, по мнению Иванова, остается жесткая конкуренция со стороны Wildberries и других маркетплейсов. В 2023 году оборот Wildberries составил более 2,5 трлн руб., а оборот Ozon - 1,7 трлн руб. Активно растут также "Мегамаркет" и "Яндекс.Маркет". Усиливающаяся конкуренция вынуждает маркетплейсы увеличивать расходы на продвижение и маркетинг, что может негативно влиять на их рентабельность.

"Несмотря на то, что Ozon не платит дивиденды и не планирует начинать, в расписках сохраняется также риск приостановки торгов и навеса предложения после редомициляции, - добавляет аналитик. - На фоне сообщения о том, что компания "РусАагро", также зарегистрированная на Кипре, будет переезжать принудительно, не исключаем, что редомициляция Ozon может проходить по этому сценарию. Тогда приостановка торгов бумагами может составить не один-два месяца (при добровольной редомициляции), а около полугода".

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