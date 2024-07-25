Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Enphase Energy до $138

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Enphase Energy со $130 до $138 с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Парамонова.

"Американский производитель микроинверторов и сопутствующих систем для сектора солнечной энергетики Enphase Energy 23 июля представил отчет за второй квартал, в котором и выручка, и скорректированная прибыль оказались меньше, чем предполагал консенсус, - отмечает эксперт. - Тем не менее менеджмент Enphase Energy планирует расширять географию продаж своих продуктов в Европе, так как видит запрос на комплексные решения, когда оборудование реализуется вместе с программным обеспечением. Мы предполагаем, что по итогам текущего квартала выручка компании окажется на уровне $418 млн".

Сильное положение Enphase Energy на внутреннем рынке, по мнению Парамонова, позволяет потребителям рассчитывать на льготы при реализации проектов солнечной энергии. Возобновление роста выручки квартал к кварталу дает основание рассчитывать на его ускорение в ближайшие кварталы.

"Спрос на солнечное оборудование в США начинает восстанавливаться, менеджмент Enphase Energy отмечает повышение интереса к более сложным комплексным решениям, которые позволяют адаптировать домохозяйства под новые тарифы в Калифорнии. Спрос в Европе стабилизировался, мы уже не видим сильного падения выручки в данном регионе. В связи с этим наш таргет по акции ENPH повышен со $130 до $138, рекомендация - "покупать"", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.