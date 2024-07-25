"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 12 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 12 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,8%, стоп-приказ: 8,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики подчеркивают, что чистая прибыль НМТП по РСБУ за 6 месяцев 2024 года составила 29,04 млрд руб., увеличившись на 65,2% по сравнению с 17,58 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 17,7% до 17,64 млрд руб. против 14,99 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена двигается к сильному уровню сопротивления, отталкиваясь от поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 8,5 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,73", - указывают в "Финаме".

"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) - российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющий свою деятельность в Новороссийском морском порту.

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