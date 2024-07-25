Инвестбанк "Синара" сохраняет прогнозную цену акций ММК на уровне 62 руб

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на уровне 62 руб. за бумагу и считает их привлекательными для покупки, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Предоставленные финансовые результаты "ММК" за 2К24 в целом оказались на уровне наших и рыночных прогнозов: благодаря увеличению продаж металлопродукции показатель EBITDA вырос на 20% к/к до 51 млрд руб., а рентабельность по EBITDA осталась на уровне 22%, - отмечает эксперт. - Как и ожидалось, металлургическая компания перешла на выплату дивидендов на полугодовой основе и за 1П24 заплатит по 2,49 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 4,7% и 100%-ному коэффициенту выплаты от FCF. На 3К24 ММК прогнозирует, что спрос на сталь на внутреннем рынке стабилизируется на среднем за 1П24 уровне, так как возможное охлаждение в строительном секторе компенсируется позитивным трендом в автомобилестроении".

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