"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций ММК

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК"), сообщается в комментарии аналитиков.

"ММК" опубликовал финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Рост выручки и EBITDA квартал к кварталу обусловлен увеличением продаж металлопродукции, цен реализации и доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Помимо публикации отчета, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие. Сумма выплаты - 2,494 рубля за акцию. Доходность - 4,65%. Сохраняем позитивный взгляд на акции "ММК" на фоне низкой оценки по мультипликаторам и прогнозной дивидендной доходности в следующие 12 месяцев более 10%", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.