"Финам" подтверждает рейтинг акций Visa на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $319 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил в целом неплохую отчетность за 3-й квартал 2024 финансового года с окончанием 30 июня, - отмечает эксперт. - Выручка повысилась на 9,6% г/г до $8,90 млрд, но немного не дотянула до консенсус-прогноза на уровне $8,92 млрд. Скорректированная прибыль на акцию поднялась на 12% до $2,42 и совпала со средней оценкой аналитиков Уолл-стрит. Баланс Visa остается прочным: компания завершила 3-й финквартал, имея на счетах $16,64 млрд денежных средств и инвестиций в ценные бумаги при общем долге $20,60 млрд (соотношение Чистый долг/EBITDA составляет около 0,2х). Несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределенность и повышенные геополитические риски, руководство Visa подтвердило свои достаточно оптимистичные прогнозы на весь 2024 финансовый год. В компании по-прежнему ожидают, что ее выручка увеличится на 10-12%".

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