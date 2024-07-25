Покупка акций РусГидро - хорошая инвестиционная идея - ПСБ

Покупка акций "РусГидро" является в данное время хорошей инвестиционной идеей, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Представленные операционные результаты за 2К24 подтверждают крепость бизнеса "РусГгидро" и позволяют ждать неплохой финансовой отчетности за II квартал, - пишут эксперты. - С учетом прогнозов Гидрометцентра о близком к норме потоке воды в большинстве водохранилищ Волжско-Камского каскада и Сибири, а также на реках Северного Кавказа, ждём хороших операционных показателей и в III кв. Считаем компанию хорошей инвестиционной идеей, наша целевая цена по акциям "РусГидро" на горизонте 12 месяцев. - 0,86 руб. за бумагу".

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