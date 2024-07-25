После решения ЦБ по ставке высока вероятность снижения цен коротких и среднесрочных ОФЗ - ПСБ

После решения ЦБ по ставке высока вероятность снижения цен коротких и среднесрочных ОФЗ, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ перешли к консолидации с приближением заседания Банка России - доходность индекса гособлигаций RGBI выросла на 3 б.п. - до 16,29% годовых, - отмечает эксперт. - Недельная инфляция на 22 июля осталась на умеренном уровне (0,11%), однако в годовом выражении пока остается выше 9%. На наш взгляд, это дает возможность ЦБ ограничиться повышением ставки на 200 б.п. - до 18%".

По мнению Грицкевича, после решения ЦБ в пятницу высока вероятность снижения коротких и среднесрочных бумаг на пересмотре прогноза средней ключевой ставки на 2024-2025 гг. "Мы по-прежнему считаем, что в текущих условиях наиболее целесообразно сохранять основную позицию облигационного портфеля в корпоративных флоатерах, - указывает аналитик. - При этом рекомендуем бумаги с коротким сроком до 2 лет, что позволит оперативно перевернуть позицию в бумаги с фиксированным купоном при признаках ослабления ДКП (по срокам пока ориентируемся на конец 2024 - начало 2025 года)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.