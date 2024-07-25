.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3010-3070п в четверг - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июля 2024 года 09:45
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3010-3070п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3010-3070 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи завершил торги среды вблизи отметки 3050 пунктов. Объём торгов немного увеличился, но остался заметно ниже привычных значений июля. Внимание инвесторов переключилось на бумаги экспортёров. Ощутимым спросом пользовались акций из нефтегазового сектора, а также горной добычи и металлургии. В качестве исключения можно отметить акции "НОВАТЭКа", которые завершили день в минусе. Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3010-3070 пунктов. Допускаем, что российский рынок может немного скорректироваться после вчерашнего роста. Дальнейшее движение будет зависеть от результатов заседания ЦБ", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
.
25 июля 2024 года 18:32
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1120 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Компания опубликовала отчет по МСФО за первое полугодие: EBITDA с учётом связанных компаний оказалась на 3% ниже прогноза аналитиков, зато чистая... читать дальше
.25 июля 2024 года 18:00
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $201,6 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 3,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом... читать дальше
.25 июля 2024 года 17:32
"Финам" повысил рейтинг расписок Ozon с "продавать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 3 894 руб., что соответствует потенциалу снижения на 2% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "Два месяца назад мы присвоили бумагам компании рейтинг... читать дальше
.25 июля 2024 года 17:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с целевой ценой 71,7 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ММК" представил нейтральные финансовые результаты за 2-й квартал 2024 года, - пишет аналитик Василий... читать дальше
.25 июля 2024 года 16:23
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5386-5465 пунктов, волатильность в ходе дня будет высокой, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет высокой. Фьючерсы демонстрируют... читать дальше
.25 июля 2024 года 15:55
Газпром нефть может направить на выплату дивидендов за 2024 год более 50% чистой прибыли - "Газпромбанк Инвестиции"
"Газпром нефть" может направить на выплату дивидендов за 2024 год более 50% скорректированной чистой прибыли, отмечается в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций". "Газпром нефть" раскрыла финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев 2024 года, продемонстрировав высокие темпы роста... читать дальше
.25 июля 2024 года 15:14
"Газпром нефть" - одна из самых недооцененных дивидендных историй в нефтегазовом секторе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "После ввода в эксплуатацию участка 3А Ачимовских залежей выручка "Газпром нефти" за II квартал выросла на 30%, а чистая прибыль почти на 8%. Рентабельность... читать дальше
.25 июля 2024 года 14:26
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Enphase Energy со $130 до $138 с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Парамонова. "Американский производитель микроинверторов и сопутствующих систем для сектора солнечной энергетики Enphase Energy 23... читать дальше
.25 июля 2024 года 13:50
Акции "НОВАТЭКа" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "НОВАТЭК" представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года: добыча не упала, а прибыль подскочила на фоне курсовых разниц и доходов в совместных... читать дальше
.25 июля 2024 года 13:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 12 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,8%, стоп-приказ: 8,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.