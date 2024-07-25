Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3010-3070п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3010-3070 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи завершил торги среды вблизи отметки 3050 пунктов. Объём торгов немного увеличился, но остался заметно ниже привычных значений июля. Внимание инвесторов переключилось на бумаги экспортёров. Ощутимым спросом пользовались акций из нефтегазового сектора, а также горной добычи и металлургии. В качестве исключения можно отметить акции "НОВАТЭКа", которые завершили день в минусе. Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3010-3070 пунктов. Допускаем, что российский рынок может немного скорректироваться после вчерашнего роста. Дальнейшее движение будет зависеть от результатов заседания ЦБ", - пишет эксперт.

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