ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% в пятницу - "Т-Инвестиции"

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% годовых в ближайшую пятницу, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"Мы ожидаем повышения ключевой ставки Банком России в эту пятницу с 16% до 18%. Рынок в большой степени уже подготовился к такому движению, но интрига сохраняется, - отмечают эксперты. - Важным будет не только само решение, но и сигнал регулятора. Если размер повышения ставки и коммуникация ЦБ будут указывать на пик текущего цикла ужесточения, то это должно принести облегчение рынку и подготовить его к росту во втором полугодии 2024 года. Однако слишком большой/маленький размер повышения ставки или неоднозначная коммуникация регулятора могут оставить рынок в напряжении до сентября. На этот случай рекомендуем инвесторам добавить в портфели флоатеры".

По мнению аналитиков, при выборе шага Банку России надо найти баланс: охладить ожидания и при этом не привести кредитование и экономику к "жесткой посадке" на горизонте года, учитывая текущий рекордно высокий уровень рыночных ставок. "Если решение и коммуникация регулятора будут восприняты как сигнал прохождения пика цикла ужесточения, то инвесторы получат хорошую точку входа в облигации, - прогнозируют они. - При этом запас для последующего снижения ставок с пиков будет позитивен и для рынка акций на горизонте года".

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