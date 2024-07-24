Акции РусГидро непривлекательны для долгосрочных покупок - "Т-Инвестиции"

Акции "РусГидро" непривлекательны для долгосрочных покупок, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"РусГидро" опубликовала сезонно сильные операционные результаты за второй квартал 2024 года, - отмечают эксперты. - По итогам всего первого полугодия можно отметить умеренный рост как общей выработки, так и полезного отпуска энергосбытовыми компаниями, что частично обеспечено низкой базой результатов прошлого года. Более скромная динамика в Дальневосточном федеральном округе может быть объяснена началом реализации второго этапа модернизации Владивостокской ТЭЦ-2".

В начале июля на общем собрании акционеров так и не было принято решение по выплате дивидендов по итогам прошлого года. Росимущество не получило директиву от правительства и поэтому не голосовало на собрании. Аналитики "Т-Инвестиций" рассчитывают, что решение будет принято в ближайшее время на внеочередном собрании акционеров. По их мнению, возможны два исхода - рекомендация выплаты 0,078 рубля на акцию или решение не платить дивиденды совсем.

Эксперты не рекомендуют покупать акции "РусГидро" на горизонте года - компании предстоят капитальные затраты на модернизацию, а с дивидендами сохраняется неопределенность.

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