"Солид Брокер" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "НОВАТЭКа" с целевой ценой 2150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"НОВАТЭК" опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, - отмечают аналитики. - Ценовая конъюнктура была гораздо лучше, чем в первом полугодии прошлого года, также как и курс рубля. Если сравнивать со вторым полугодием прошлого года, то результат почти неизменный, не считая роста долга и чистой прибыли от совместных предприятий. Чистая прибыль на акцию составила 112,5 рублей, что дает ориентир по дивиденду за первое полугодие в 56,3 рубля. Однако сразу оговоримся, что дивидендная база у "НОВАТЭКа" корректируется, часть статей скрыта в отчетности, поэтому точный дивиденд мы рассчитать не можем. Но предположим, что он будет в диапазоне от 45 до 56,3 рублей (4-5,1% дивдоходности за полугодие)".

Также эксперты обращают внимание на то, что компания стоит исторически дешево по мультипликаторам: P/B 1,2, P/E 5,1, EV/EBITDA 3,6, и считают "НОВАТЭК" перспективной акцией роста, которая сейчас торгуется по мультипликаторам "дивидендных коров".

Также по "НОВАТЭКу" в последнее время поступали позитивные новости в плане теневого газового флота и строительство второй очереди Арктик СПГ-2, что, по мнению аналитиков "Солид Брокер", дает надежды на успешное развитие проектов роста уже в ближайшей перспективе.

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