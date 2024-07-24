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24 июля 2024 года 15:21
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5500-5570п в среду - Freedom Finance Global
Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5500-5570 пунктов в течение торговой сессии среды при повышенной волатильности, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Баланс рисков на предстоящую торговую сессию складывается негативный, торги будут отличаться повышенной волатильностью, - прогнозирует эксперт. - Основными триггерами продолжения коррекции выступят вышедшие накануне отчеты Alphabet и Tesla, которые показывают, что инвесторам требуется больше позитивных новостей для покупки перегретых акций. При отсутствии "вау-эффекта" в отчетах мы видим склонность участников рынка к фиксации позиций. Негативная реакция акций Visa (V) на ее квартальные результаты также не добавляет оптимизма. Ориентируемся на диапазон 5500-5570 пунктов по индексу S&P 500. За прошедшую сессию техническая картина не претерпела значимых изменений. S&P 500 продолжил движение в восходящем канале после отскока от уровня 5500 пунктов. Индикатор RSI избавился от дивергенции и колеблется в нейтральной области". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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