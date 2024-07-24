"Финам" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать" и целевую цену 1552 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 41,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедший отчет "НОВАТЭКа" за первое полугодие показал, что основной бизнес компании находится в сильном состоянии - все основные показатели продемонстрировали рост в годовом выражении вслед за подорожанием нефти в рублях, - пишет эксперт Сергей Куфман. - При этом ключевым фактором в инвестиционном кейсе "НОВАТЭКа" остается способность компании запустить проекты в сфере СПГ в условиях санкций. Локально акции "НОВАТЭКа" оцениваются в 5,7 прибыли 2024 года, что практически не учитывает возможность реализации стратегии развития. На наш взгляд, в условиях наличия спроса на российский СПГ на рынках АТР и работы по импортозамещению это выглядит неоправданным".

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

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