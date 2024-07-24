SberCIB рекомендует "покупать" бумаги РусАгро с прогнозной ценой 1567 руб

SberCIB Investment Research рекомендует "покупать" бумаги "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 1567 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за второй квартал 2024 года. Не считаем падение выручки в сахарном и сельскохозяйственном сегментах критичным. К тому же "РусАгро" включили в список экономически значимых организаций. Так что вероятность принудительной редомициляции растет, и вернуться в российскую юрисдикцию компании будет быстрее и проще. Менеджмент считает, что "переезд" займет около шести месяцев. А после его завершения компания может возобновить дивиденды", - отмечают эксперты инвестбанка.

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