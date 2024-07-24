ЦБР может повысить прогноз среднего значения ставки на 2025г до 13-15% - "Газпромбанк Инвестиции"

Банк России может повысить прогноз по среднему значению ключевой ставки на 2025 год до 13-15% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты отмечают, что в конце текущей недели состоится опорное заседание Банка России по вопросу ключевой ставки. Факторы, которые могут повлиять на решение: кредитование, инфляция.

"Мы видим, что текущая ставка работает. Прирост депозитов превышает динамику кредитования. Но, исходя из заявлений регулятора, считаем, что ставка будет повышена. Рынок уже заложил повышение ставки на 2 процентных пункта - до 18%. Учитывая последние данные, повышение может составить 1-1,5%, но не исключаем и вариант повышения на 2%, - пишут аналитики в материале сервиса. - Однако важным станет прогноз по среднему значению ставки на 2025-2026 годы. Мы считаем, что он повысится до 13-15% в 2025 году вместо текущего уровня в 10-12%. Прогноз по инфляции на конец 2025 года, скорее всего, пересмотрен не будет, а по итогам 2024 года, вероятно, будет близок к 6%".

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