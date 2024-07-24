"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Группы Позитив

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "Группы Позитив", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал слабые результаты за 2К24. За 1П24 убыток вырос в одиннадцать раз относительно 2К23 (до 4,4 млрд руб.). Хотя компания любит говорить, что цифры первых кварталов нерелевантны, а основной вклад вносит последний квартал года, существенные убытки (и издержки) за 1П24 - фактор сдерживания для прибыли за год. Мы считаем показатели негативными и сохраняем негативный взгляд на бумагу", - пишет эксперт.

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