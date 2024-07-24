Рубль продолжит укрепление к юаню на торгах в среду - ПСБ

Рубль продолжит укрепление по отношению к юаню на торгах в среду, курс пары перейдет в торговых диапазон 11,7-11,9 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В условиях слабого спроса, определяемого сохраняющимися проблемами с трансграничными переводами и инфраструктурными рисками, активизация экспортеров, естественная перед выплатой налогов, чревата дальнейшим укреплением рубля в первую очередь к юаню, где по-прежнему присутствуют и продажи Банка России. В среду жду развития снижения курса юаня в диапазон 11,7-11,9 руб. Целью по юаню на ближайшую неделю видится как минимум отметка 11,5 руб., район минимумов конца июня", - пишет эксперт в комментарии.

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