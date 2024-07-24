Вложения во флоатеры пока остаются актуальными - ПСБ

Вложения во флоатеры пока остаются актуальными для инвесторов на долговом рынке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Трехдневный отскок рынка ОФЗ во вторник прервался снижением котировок - доходность индекса гособлигаций RGBI выросла на 13 базисных пунктов (до 16,26% годовых). Основной причиной восстановления рынка, на наш взгляд, было частичное рефинансирование средств от погашения выпуска ОФЗ-ПД на 400 млрд руб. в прошлую среду. С приближением заседания ЦБ РФ активность на рынке будет затухать, - пишет эксперт в обзоре. - В среду Минфин предложит к размещению уже традиционный набор бумаг - ОФЗ-ПД (16 лет) и флоатер ОФЗ-ПК (13 лет). Ведомство сдерживает размещение бумаг, стремясь стабилизировать цены - данная тактика, вероятно, продолжит работать за счет средств от погашения выпуска на прошлой неделе. Вместе с тем ключевым фактором для рынка станут итоги пятничного заседания регулятора - повышение ключевой ставки до 18% и сохранение жесткой риторики (наш базовый сценарий) ограничат восстановление рынка ОФЗ. Считаем, что флоатеры пока остаются актуальными для инвесторов".

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