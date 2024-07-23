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23 июля 2024 года 19:02
Акции Европлана привлекательны для долгосрочного инвестирования - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочного инвестирования, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Европлан" представил операционные результаты за первое полугодие 2024 года, демонстрируя уверенный органический рост лизинга по всем сегментам бизнеса и наращивая при этом штат сотрудников с целью закрепления и обеспечения дальнейшего роста, - пишут эксперты. - На протяжении первого полугодия 2024 года индекс деловой активности PMI находился на весьма высоких значениях, что обеспечивало благоприятную среду для деятельности компании в условиях роста стоимости автомобилей в результате инфляции и старения автопарка". По мнению аналитиков, возможный дальнейший рост ключевой ставки, направленный на снижение уровня инфляции, может охладить активность в секторе лизинга, однако реализуемая компанией бизнес-модель на основе финансового лизинга, а также широко диверсифицированный лизинговый портфель позволяют сохранять уверенность в качестве уже заключенных договоров. "Европлан" выступает сегодня в роли единственной публичной компании, которая позволяет инвесторам диверсифицировать свой инвестиционный портфель за счет лизингового бизнеса, - подчеркивают стратеги "Газпромбанк Инвестиций". - На текущий момент мы считаем акции "Европлана" привлекательными для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОПЛАН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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