"Финам" понизил рейтинг акций CK Infrastructure Holdings до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций CK Infrastructure Holdings с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне HKD52 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Инвесторы позитивно восприняли возможность проведения вторичного размещения бумаг CKI в Лондоне, и акции компании подорожали на 14%. Позитивным фактором стало и возвращение CKI на рынок M&A, однако влияние новых активов в портфеле на общую прибыль за 2024 год, скорее всего, будет незначительным. Большую часть доходов компании приносят зарубежные активы. Изменение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира может повлечь значительную волатильность валют в ближайшие 12 месяцев", - пишет аналитик Гордей Смирнов.

Также в качестве серьезного риска для прибыли CKI аналитик видит подверженность инфраструктурных и электроэнергетических активов авариям.

CK Infrastructure Holdings - транснациональная компания, управляющая энергетическими активами в КНР, Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

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