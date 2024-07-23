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23 июля 2024 года 18:43
"Финам" понизил рейтинг акций CK Infrastructure Holdings до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций CK Infrastructure Holdings с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне HKD52 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Инвесторы позитивно восприняли возможность проведения вторичного размещения бумаг CKI в Лондоне, и акции компании подорожали на 14%. Позитивным фактором стало и возвращение CKI на рынок M&A, однако влияние новых активов в портфеле на общую прибыль за 2024 год, скорее всего, будет незначительным. Большую часть доходов компании приносят зарубежные активы. Изменение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира может повлечь значительную волатильность валют в ближайшие 12 месяцев", - пишет аналитик Гордей Смирнов. Также в качестве серьезного риска для прибыли CKI аналитик видит подверженность инфраструктурных и электроэнергетических активов авариям. CK Infrastructure Holdings - транснациональная компания, управляющая энергетическими активами в КНР, Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CKI-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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