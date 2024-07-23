SberCIB открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 140 руб

SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 140 руб. за бумагу с инвестиционным горизонтом 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"Недавно банк завершил обратный сплит акций, а аналитики обновили ключевые прогнозы и целевую цену по его бумагам. По нашему мнению, акции ВТБ существенно недооценены. Сейчас они торгуются с мультипликаторами P/E - 2,2 и P/BV - 0,5 против 4,7 и 1,1 в среднем по сектору", - пишут эксперты инвестбанка.

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