Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5520-5600п во вторник - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5520-5600 пунктов в течение торговой сессии вторника при повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет повышенной в связи с большим количеством важных квартальных отчетов, - отмечает эксперт. - Складывается нейтральный баланс рисков, фьючерсы на основные индексы демонстрируют слабовыраженную динамику. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5520-5600 пунктов. S&P 500 отскочил от 5500 пунктов, вновь завершив сессию выше 20-дневной скользящей средней, что является конструктивным моментом. Индикатор RSI совершил "перезагрузку", избавившись от дивергенции. Границы восходящего канала пока не нарушены. Склонность к росту сохраняется".

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