ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% и сохранит на этом уровне до конца года - Совкомбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% на заседании 26 июля и сохранит ее на этом уровне до конца года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. Полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца года. В рисковом сценарии - субъективная вероятность 40% - мы допускаем повышение ключевой ставки в этом году до 19-20%. Внутренний спрос, кредитование и инфляция не замедляются, несмотря на текущую ключевую ставку 16%, поэтому Банку России необходимо добавлять жёсткости монетарной политики", - пишет эксперт.

Васильев подчеркивает, что управляющие Банка России на Финансовом конгрессе давали сигналы о том, что на ближайшем заседании 26 июля ЦБ может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентного пункта, а потребуются ли другие опции, будет зависеть от поступающих данных.

"То есть, исходя из сигналов ЦБ, можно говорить о том, что 26 июля ключевая ставка будет повышена до 17-18% или даже выше, - делает вывод аналитик банка. - Инфляция складывается существенно выше апрельского прогноза ЦБ в 4,3-4,8%. Банк России уже анонсировал, что существенно повысит прогноз по инфляции на июльском опорном заседании. Рыночный консенсус ожидает инфляцию по итогам года в 6,5%. Мы полагаем, что годовая инфляция сейчас в июле проходит свой пик в районе 9,3% и далее будет снижаться. На конец года мы прогнозируем замедление инфляции до 7%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений инфляции".

Надежда ЦБ и рынка на замедление инфляции сейчас, на взгляд эксперта, во многом связана с тем, что отмена массовой льготной ипотеки с 1 июля поможет охладить кредитование и спрос. Также замедлить инфляцию поможет дополнительное ужесточение монетарной политики 26 июля.

Аналитик Совкомбанка полагает, что если инфляция в ближайшие месяцы не начнёт замедляться при ключевой ставке 18%, то тогда к концу года инфляция будет складываться в район 8%. В этом сценарии возможно повышение ключевой ставки осенью вплоть до 20%.

"Также признаками того, что возможно дальнейшее повышение ключевой ставки, могут выступать рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, дальнейшее снижение безработицы и продолжающийся рост зарплат двузначными темпами, дальнейший рост потребительской активности", - отмечает Васильев.

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