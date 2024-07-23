"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1560 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1560 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,99%, стоп-приказ: 1248 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сейчас российская нефть в основном направляется на Восток, что увеличивает доходы компании. Дивидендная политика "Транснефти" предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 25% чистой прибыли по МСФО (но как госкомпания выплачивает 50% от чистой прибыли по МСФО). Прогнозная дивдоходность по итогам 2024 года - около 12-14%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена демонстрирует попытку разворота и закрытия дивидендного "гэпа". При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 1248 руб. риск на портфель составит 0,88%", - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - российская нефтепроводная компания, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

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