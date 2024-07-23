ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% в июле - инвестбанк "Синара"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых - по итогам июльского заседания (26 июля 2024 года), полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"В предстоящую пятницу состоится опорное заседание совета директоров Банка России, когда вынесение решения по ставке сопровождается публикацией свежего макропрогноза, в последний раз уточнявшегося 26 апреля. Мы полагаем, что регулятор поднимет сейчас ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых. Кроме того, регулятор существенно повысит, по нашему мнению, прогнозы по инфляции (на нынешний год и на следующий тоже) и объему кредитования, а также прогнозный диапазон среднего значения ключевой ставки. Занять жесткую позицию центробанк вынуждают стабильно высокие темпы роста кредитования и наблюдающееся в последние месяцы ускорение инфляции", - пишет эксперт в обзоре.

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