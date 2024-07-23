Текущая просадка в цене акций Positive Technologies - благоприятный момент для покупки - "Мои Инвестиции"

Просадка в котировках акций Positive Technologies на фоне слабых результатов за 2К24 может стать благоприятным моментом для покупки фундаментально привлекательной истории, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал результаты за II квартал 2024 года. Высокие значения убытка обусловлены сезонностью бизнеса: основные продажи компании смещены к IV кварталу из-за особенностей системы закупок клиентов, в то время как расходы распределены равномерно в течение года. В результате в первом полугодии могут наблюдаться низкие значения рентабельности бизнеса и даже убыток. Точку безубыточности эмитент обычно проходит в III квартале, - указывают эксперты в обзоре. - Также во 2К24 компания нарастила расходы на R&D (включая капитализируемые расходы) на 69% г/г (до 2,1 млрд руб.), в том числе на фоне инвестиций в расширение команды разработчиков. Высокий убыток также связан с традиционно высокими маркетинговыми и коммерческими расходами в первом полугодии".

Positive Technlogies подтвердил ранее озвученные планы нарастить объем отгрузок до 40-50 млрд руб. в 2024 году, что предполагает рост на 57-96% г/г, отмечают аналитики телеграм-канала. В конце года компания ожидает активные продажи новых продуктов: NGFW и MaxPatrol Carbon. По итогам текущего года эмитент прогнозирует сохранение рентабельности по NIC на уровне 30%.

"Данный прогноз предполагает значительное улучшение финансовых показателей во втором полугодии. В частности, отгрузки могут вырасти на 67% г/г, исходя из нижней границы прогнозного диапазона, и более чем в два раза, исходя из верхней границы диапазона. По нашим оценкам, акции Positive Technologies торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 17х, что представляется привлекательной оценкой. Возможная просадка в цене акций на фоне слабых результатов за 2К24 может стать благоприятным моментом для покупки фундаментально привлекательной истории", - пишут эксперты в материале.

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