Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Северстали" на фоне представленной эмитентом отчетности за второй квартал и первое полугодие текущего года и дивидендной рекомендации, сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы Дегтяревой.

"Операционные и финансовые результаты за 2К24 и 1П24 соответствуют нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. Совет директоров компании рекомендовал выплатить за 2К24 дивиденды в размере 31,06 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 2%, в соответствии с нашими ожиданиями, - пишут эксперты. - Отметим, что в мае 2024 года "Северсталь" опубликовала стратегию развития на 2024-2028 гг., предусматривающую увеличение EBITDA на 150 млрд руб. на горизонте до 2028 года. Одним из ключевых проектов инвестиционной программы является строительство цеха по производству окатышей мощностью около 10 млн тонн (г. Череповец)".

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