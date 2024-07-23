Бумаги РусАгро по-прежнему интересны лишь для долгосрочных инвесторов - ПСБ

Бумаги "РусАгро" по-прежнему представляют интерес лишь для долгосрочных инвесторов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания представила операционные данные за второй квартал 2024 года. Мы оцениваем результаты как неплохие, они подтверждают крепость бизнеса и потенциал его органического роста, который, по нашему мнению, умеренный. Однако бумаги эмитента, по нашему мнению, по-прежнему интересны лишь для долгосрочных инвесторов, готовых дождаться возвращения к дивидендным выплатам после редомициляции. Сейчас они находятся под давлением и в ближайшее время скорее будут уступать рынку ввиду включения компании в перечень экономически-значимых организаций, подразумевающего принудительную перерегистрацию на территории РФ и приостановку торгов ими. Скорее всего, длительную, как и в случае с X5 Retail Group", - пишут эксперты в обзоре банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.